Чтобы выполнить заказ в срок, токарь должен былизготавливать по 6деталий в час. Изготавливая в час по 8 деталий, он выполнил заказ на 1 час раньше срока. Сколько деталей должен был изготовить токарь?
Математика
Чтобы выполнить заказ в срок, токарь должен былизготавливать по 6деталий в час. Изготавливая в час по 8 деталий, он выполнил заказ на 1 час раньше срока. Сколько деталей должен был изготовить токарь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 8-6=2(детали) - разница 2) 6:2=3(ч.) -время 3) 3*8=24(деталий) ОТВЕТ : 24 деталей должен был изготовить токарь. УРАВНЕНИЕМ! Пусть х - количество часов в которые токарь должен был изготавливать по 6 деталей ,тогда (х-1)- количество часов в которые токарь должен был изготавливать по 8 деталей . Составим и решим уравнение . 6х=8(х-1) 6х=8х-82х=-8 6х-8х=-8 -2х=-8 х=4 1) 4*6=24 ОТВЕТ:24 детали должен был изготовить токарь.
Гость:
1) 8 - 6 = 2 детали разница 2) 6 : 2 = 3 часа 3) 3 х 8=24 детали должен был изготовить слесарь .
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