СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА! Найдите все значения a, при которых уравнение |2|x|-a^2|=x-2a имеет ровно четыре различных решения

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|2|x|-a^2|=x-2a при х<2a решений нет (модуль неотрицательное выражение) x>=2a 2|x|-a^2=x-2a (правая часть неотрицательная, опускаем внешний модуль левой части) разбиваем на подуравнения в зависимости от х: x>=2a и x>=0 2x-a^2=x-2a или 2x-a^2=-x+2a или x>=2a и x<0 -2x-a^2=x-2a или -2x-a^2=-x+2a x>=2a и x>=0 x=a^2-2a или 3x=a^2+2a или x>=2a и x<0 -3x=a^2-2a или -x=a^2+2a x>=2a и x>=0 x=a^2-2a или x=(a^2+2a)/3 или x>=2a и x<0 x=(2a-a^2)/3 или x=-a^2-2a откуда видно что четыре решения будут в случае исполнения неравенств a^2-2a>=2a и a^2-2a>=0 и (a^2+2a)/3>=2a и (a^2+2a)/3>=0 и (2a-a^2)/3>=2a и (2a-a^2)/3<0 и -a^2-2a>=2a и -a^2-2a<0; a^2-4a>=0 и a(a-2)>=0 и a^2+2a>=6a и a^2+2a>=0 и 2a-a^2>=6a и 2a-a^2<0 и -a^2-4a>=0 и a^2+2a<0 ; a(a-4)>=0 и a(a-2)>=0 и a^2-4a>=0 и a(a+2)>=0 и -a^2-4a>0 и a^2-2a>0 и a^2+4a<=0 и a(a+2)<0; a(a-4)>=0 и a(a+2)>=0 и a(a-2)>0 и a(a+4)<=0; a<=0 или a>=4 и a<=-2 или a>=0 и a<0 или a>2 и -4<=a<=0 обьединяя [-4;-2) теперь найдем при которых а некоторые из решений совпадают (т.е.когда выполняется одно из равенств) a^2-2a=(a^2+2a)/3 или a^2-2a=(2a-a^2)/3 или a^2-2a=-a^2-2a или (a^2+2a)/3=(2a-a^2)/3 или (a^2+2a)/3=a^2-2a или (2a-a^2)/3=-a^2-2a a=0 или 3a-6=a+2 или 3a-6=2-a или a-2=-a-2 или a+2=2-a или a+2=2a-6 или 2-a=-a-6 a=0 или 2a=8 или 4a=8 или 2a=0 или 2a=0 или a=8 a=0 или а=4 или а=0 или а=8 - в надйенный промежуток не попадают ответ: при а є [-4;-2) данное уравнение имеет четыре различных решения