Дима прочитал a\b книги,что составлчет 20 страниц.Сколько страниц в книге? Решение a/b=20 тогда вся книга составляет (20/а)*b, страниц

Гость: Гость:

20 х в : а например, 20 страниц это 2/5 всей книги 20 х 5 : 2 = 50 страниц в книге