Дима прочитал a\b книги,что составлчет 20 страниц.Сколько страниц в книге?
Математика
Дима прочитал a\b книги,что составлчет 20 страниц.Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дима прочитал a\b книги,что составлчет 20 страниц.Сколько страниц в книге? Решение a/b=20 тогда вся книга составляет (20/а)*b, страниц
Гость:
20 х в : а например, 20 страниц это 2/5 всей книги 20 х 5 : 2 = 50 страниц в книге
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