спишите фразеологизмы объясняя их значение способом подбора слов-синонимов. образец: обвести вокруг пальца = обмануть.                              бежать сломя голову; пускать пыль в глаза ;падать духом ;пара пустяков; кожа да...

Русский язык
спишите фразеологизмы объясняя их значение способом подбора слов-синонимов. образец: обвести вокруг пальца = обмануть.                              бежать сломя голову; пускать пыль в глаза ;падать духом ;пара пустяков; кожа да кости; не по дням ,а по часам; на мякине не проведёшь; заговаривать зубы.                                                                 Плиз Сегодня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бежать сломя голову-делать что-то очень быстро; пускать пыль в глаза-говорить не правду ;падать духом- расстраиваться ;пара пустяков-очень лёгкое дело; кожа да кости-очень худой; не по дням ,а по часам-очень быстро; на мякине не проведёшь-обманывать; заговаривать зубы-обманывать.        
Гость:
Бежать сломя голову- бежать очень быстро  пускать пыль в глаза- красоваться, хвастаться,набивать себе цену  падать духом- терять надежду ,разочаровываться пара пустяков- просто ,  легко  кожа да кости - худой  не по дням ,а по часам - быстро (расти)  на мякине не проведёшь - не обдурить, не обмануть  заговаривать зубы -отвлекать от чего-то
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