спишите фразеологизмы объясняя их значение способом подбора слов-синонимов. образец: обвести вокруг пальца = обмануть.                              бежать сломя голову; пускать пыль в глаза ;падать духом ;пара пустяков; кожа да...

бежать сломя голову-делать что-то очень быстро; пускать пыль в глаза-говорить не правду ;падать духом- расстраиваться ;пара пустяков-очень лёгкое дело; кожа да кости-очень худой; не по дням ,а по часам-очень быстро; на мякине не проведёшь-обманывать; заговаривать зубы-обманывать.

Гость: Гость:

Бежать сломя голову- бежать очень быстро пускать пыль в глаза- красоваться, хвастаться,набивать себе цену падать духом- терять надежду ,разочаровываться пара пустяков- просто , легко кожа да кости - худой не по дням ,а по часам - быстро (расти) на мякине не проведёшь - не обдурить, не обмануть заговаривать зубы -отвлекать от чего-то