Гость: Гость:

В 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.Сколькопакетовпотребуется для 120л сока?для 240л?для 480л? решение 1) 76/38=2 л сока входит в один пакет 2) 120/2=60 пакетов для120 литров 3) 240/2 =120 пакетов для 240 литров 4) 480/2=240 пакетов для 480 литров