В 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.Сколькопакетовпотребуется для 120л сока?для 240л?для 480л?
Математика
В 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.Сколькопакетовпотребуется для 120л сока?для 240л?для 480л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.Сколькопакетовпотребуется для 120л сока?для 240л?для 480л? решение 1) 76/38=2 л сока входит в один пакет 2) 120/2=60 пакетов для120 литров 3) 240/2 =120 пакетов для 240 литров 4) 480/2=240 пакетов для 480 литров
Гость:
1)76\38=2(л)в один пакет 2)120\2=60(п)для 120 л 3)240\2=120(п)для 240л 4)480\2=240(п)для 480л
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