Какой воздух может рассматриваться как гомогенная, а какой- как гетерогенная смесь?
Химия
Какой воздух может рассматриваться как гомогенная, а какой- как гетерогенная смесь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гомогенная: воздух как смесь газов гетерогенная: воздух как смесь газов + пыль какая нибудь или другие мелкие частички
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