рассчитайте массу оксида кальция, необходимого для получения 37 г гидроксида кальция.
Химия
рассчитайте массу оксида кальция, необходимого для получения 37 г гидроксида кальция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+H2O=Ca(OH)2 n(Ca(OH)2)=m/M= 37/74=0.5моль n(Ca(OH)2)=n(CaO)=0.5моль m(CaO)= n*M=0.5*56=28г
Гость:
CaO+H2O=Ca(OH)2 m(Ca(OH)2)=37 г m(CaO)=37/74*56=28 г 74 и 55 - относительные молярные массы гидроксида кальция и оксида по таблице менделеева
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