закончи предложение (В Средние века цивилизации существоавали во всех частях света , кроме.
Русский язык
закончи предложение (В Средние века цивилизации существоавали во всех частях света , кроме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Средние века цивилизации существовали во всех частях света кроме Антарктиды.
Гость:
Мне кажется ... кроме Антарктиды.
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