Какое возможно расщепление по генотипу и фенотипу у детей от женщины со светлыми прямыми волосами у дигетерозиготного мужчины с темными кудрявыми волосами?

Биология

Какое возможно расщепление по генотипу и фенотипу у детей от женщины со светлыми прямыми волосами у дигетерозиготного мужчины с темными кудрявыми волосами?

Автор: Гость