Какое возможно расщепление по генотипу и фенотипу у детей от женщины со светлыми прямыми волосами у дигетерозиготного мужчины с темными кудрявыми волосами?
Биология
Какое возможно расщепление по генотипу и фенотипу у детей от женщины со светлыми прямыми волосами у дигетерозиготного мужчины с темными кудрявыми волосами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-темные волосы,а-светлые; В-кудрявые,b-прямые решение: aabb * AaBb Поколение: AaBb, Aabb,aaBb,aabb Расщепление по генотипу: 1:1:1:1 по фенотипу: 1:1:1:1
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