Помогите плиз нужно смещное сочинение как я помогала своей маме

Гость: Гость:

Однажды к нам должны были прийти гости. Мы с мамой тщательным образом готовились к их встрече. Постелили на стол чистую праздничную скатерть, поставили очень красивую посуду. Папа принес замечательный букет цветов, и мама поставила его в центре стола. Мы также положили на стол очень красивые салфетки. Потом мы с мамой начали готовить украшение нашего стола — праздничный пирог. Сначала мама приготовила тесто и поставила его в холодильник. Она сказала, что так тесто выйдет вкуснее. Я мыла посуду и не могла дождаться, когда же из теста мама начнет печь пирог. Наконец, время наступило. Ми с мамой начали делать множество тонких лепешек. Я насчитала их аж двадцать. Мы стали тонко их раскатывать, а затем мама их выпекала в микроволновой печи. Когда коржи были готовы, мы с мамой каждую лепешку перемазывали очень вкусным кремом. Торт мы с мамой украсили сверху тертыми орехами и шоколадом. Гостям очень понравился наш торт. Все его хвалили. А мы с мамой улыбались немного устало в ответ на комплименты. Теперь я знаю, как делается наш фирменный праздничный торт и при случае, наверное, смогу приготовить его сама.