Помогите плиз нужно смещное сочинение как я помогала своей маме
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Помогите плиз нужно смещное сочинение как я помогала своей маме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды к нам должны были прийти гости. Мы с мамой тщательным образом готовились к их встрече. Постелили на стол чистую праздничную скатерть, поставили очень красивую посуду. Папа принес замечательный букет цветов, и мама поставила его в центре стола. Мы также положили на стол очень красивые салфетки. Потом мы с мамой начали готовить украшение нашего стола — праздничный пирог. Сначала мама приготовила тесто и поставила его в холодильник. Она сказала, что так тесто выйдет вкуснее. Я мыла посуду и не могла дождаться, когда же из теста мама начнет печь пирог. Наконец, время наступило. Ми с мамой начали делать множество тонких лепешек. Я насчитала их аж двадцать. Мы стали тонко их раскатывать, а затем мама их выпекала в микроволновой печи. Когда коржи были готовы, мы с мамой каждую лепешку перемазывали очень вкусным кремом. Торт мы с мамой украсили сверху тертыми орехами и шоколадом. Гостям очень понравился наш торт. Все его хвалили. А мы с мамой улыбались немного устало в ответ на комплименты. Теперь я знаю, как делается наш фирменный праздничный торт и при случае, наверное, смогу приготовить его сама.
Гость:
Однажды мы с мамой прибирались в квартире. Мама пылесосила, а я мыла пол в корридоре. Но вдруг откуда ни возьмись влетел папа с работы и пролил ведро с водой. Я очень огорчилась и не хотела обижать маму. И вытерла всё тряпкой сама. И принялась прибираться на своём столе. Но моя сестра , которой шесть лет пока я отходила взяла и всё свернула. Мне пришлось всё складывать. Это было долго. Вот я пошла застелить кровать, ну как, всегда, мой восьмилетний брат мне подставил подножку и я со всего размаху улетела в конец комнаты вместе с покрывалом. И вдруг мама зашла в комнату , а в комнате всё перевёрну вверх дном. Мама нас наругала, и тут подошёл папа и всё. И всё. И всё!!
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