Гость: Гость:

1) В 1 часе - 60 минут - 3600 секунд => 3часа*3600секунд=10800секунд В 1 минуте -60 секунд => 9мин*60секунд=540секунд 3 часа 9 минут = 10800+540=11340 секунд 11340секунд*6=68040 секунд 2) 8мин*60секунд=480секунд 8 мин 7 секунд = 480секунд+7 секунд=487 секунд 487секунд*7=3409 секунд 3) 3 час 9 мин * 6 - 8 мин 7 сек * 7 = 68040секунд-3409секунд=64631 секунд ИЛИ 17 часов 57 минут 11 секунд