3 час 9 мин * 6 - 8 мин 7 сек * 7
Математика
3 час 9 мин * 6 - 8 мин 7 сек * 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В 1 часе - 60 минут - 3600 секунд => 3часа*3600секунд=10800секунд В 1 минуте -60 секунд => 9мин*60секунд=540секунд 3 часа 9 минут = 10800+540=11340 секунд 11340секунд*6=68040 секунд 2) 8мин*60секунд=480секунд 8 мин 7 секунд = 480секунд+7 секунд=487 секунд 487секунд*7=3409 секунд 3) 3 час 9 мин * 6 - 8 мин 7 сек * 7 = 68040секунд-3409секунд=64631 секунд ИЛИ 17 часов 57 минут 11 секунд
Гость:
1час=60мин 3 часа 9 мин=189 мин 189*60=11340 сек. 11340*6=68040 сек. 1 мин=60 сек. 8 мин 7 сек=487 сек 487*7=3409 сек. 68040-3409=64631 сек.
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