Помогите придумать девиз и название команды на тему Творчество Пушкина и его произведение Евгений Онегин
Литература
Помогите придумать девиз и название команды на тему Творчество Пушкина и его произведение Евгений Онегин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название команды: "Пушкарята" Девиз: "Евгений Онегин - не просто герой, Евгений Онегин - он вечно живой!"
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