Помогите придумать девиз и название команды на тему Творчество Пушкина и его произведение Евгений Онегин

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Помогите придумать девиз и название команды на тему Творчество Пушкина и его произведение Евгений Онегин
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Автор: Гость
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Гость:
Название команды: "Пушкарята" Девиз: "Евгений Онегин - не просто герой, Евгений Онегин - он вечно живой!"
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