Похожи ли ворона и воробей? А если заглянуть в историю происхождения этих слов?

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Похожи ли ворона и воробей? А если заглянуть в историю происхождения этих слов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможно поскольку как и ворона так и воробей относятся к ряду птиц разница в них только размер и цвет оперения а так они похожи даже историческим происхождениям только разный вид птиц
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