какой обьем воды надо прибавить к 100мл раствора серной кислоты (плотностью 1.14г/мл ) с массовой долей 20% чтобы получить раствор с массовой долей кислоты 5 %
Химия
какой обьем воды надо прибавить к 100мл раствора серной кислоты (плотностью 1.14г/мл ) с массовой долей 20% чтобы получить раствор с массовой долей кислоты 5 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
φ=V(в-ва)/V(смеси) V(в-ва)=φ*V(смеси) V(H2SO4)=0.2*100=20мл V(смеси)=V(В-ва)/φ V(смеси)=20/0,05=400мл V(H2O)=V(смеси)-V(в-ва)=400-20=380мл
Гость:
1.Найдем массу первого раствора: m1(раствора)=V*р(ро)=100*1,14=114 г 2. Найдем массу кислоты в нем: m(H2SO4)=m1(раствора)*w(H2SO4)=114*0,2=22,8 г 3. Теперь находим массу нового раствора(после добавления воды),зная,что масса кислоты останется прежней и ее там будет уже 5%: 22,8 г - это 5%,а х г________100%, откуда х=22,8*100/5=456 г(это m2(раствора)) 4. Разница между массами второго и первого растворов и будет массой добавленной воды: m(H2O)=m2(рствора) - m1(раствора)=456 - 114 = 342 г, а так как плотность воды равна 1 г/мл,то масса и обем численно равны,т.е. объем будет 342 мл
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