Чим тобі подобаеться навчатися у школі ,чому? Твір міркування 5-7 речень.

Қазақ тiлi
Чим тобі подобаеться навчатися у школі ,чому? Твір міркування 5-7 речень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені подобається навчатись у школі.Тому що у мене тут багато друзів,аще тому що в школі мені подоється вчитись.В школі можна навчитись різного!Як треба поводитися на вулиці,на уроках тощо.Я люблю свою школу!
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