Чим тобі подобаеться навчатися у школі ,чому? Твір міркування 5-7 речень.

Гость: Гость:

Мені подобається навчатись у школі.Тому що у мене тут багато друзів,аще тому що в школі мені подоється вчитись.В школі можна навчитись різного!Як треба поводитися на вулиці,на уроках тощо.Я люблю свою школу!