что означают эти слова и выражения:демократия , стратег ,оратор , лаконичная речь , стиль, трагедия и комедия ,спартанское воспитание , ипподром, атлет, Музей.

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Музе́й — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.комедия - разновидность драматического произведения, в основе которой - осмеяние общественного и человеческого несовершенства. в основе комедии может лежать противоречие (несоответствие) реального и воображаемого, истинного и мнимого, прекрасного и безобразного. (атлет)Спортсмен, занимающийся атлетической гимнастикой, атлетикой. Атлеты тяжелых весовых категорий. 2. О человеке крепкого телосложения. || прил. атлетический, -ая, -ое. Атлетическое телосложение.