согласно преданиям, греки десять лет осаждали богатый город в Азии.какие два имени имел осаждённый греками город?
Обществознание
согласно преданиям, греки десять лет осаждали богатый город в Азии.какие два имени имел осаждённый греками город?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троя и Илион. Одно из этих названий (предположительно Илион) мог обозначать столицу, а другое (Троя) — собственно государство, и они слились в одно название лишь в «Илиаде» Гомера.
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