Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции горения алюминия в кислороде равен 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Химия
Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции горения алюминия в кислороде равен 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3 алюминий восстановитель, коэффицент 4
Гость:
Al+O2=Al2O3 перед формулой Al2O3 мы ставим 2 а перед кислородом 3 значит перед аллюминием 4 так как 2 на 2=4
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