Школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 метров, от магазина до аптеки на 400 метров меньше. Какое расстояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.

Гость: Гость:

От школы до магазина - 700м. отмагазина до аптеки - 700-400=300м. Дальше надо нарисовать прямую с обозначениями. От того как расположим, ответ будет разный. итак 1) . (школа)----------.(аптека)----------.(магазин) отсюда, расстояние от школы до аптеки - 400м 2) .(аптека)-------------.(магазин)----------------.(школа) отсюда, расстояние от школы до аптеки 700+300=1000 м