РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 328-(y 6):4=228
Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 328-(y 6):4=228
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
328-(у+6):4=228 328-228=(у+6):4 100=(у+6):4 100*4=у+6 400=у+6 у=400-6 у=394.
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