на столе стояла тарелка с пирожками,4 с мясом,8 с капустой,3 с вишней,Петя взял один пирожок на угад .Какова вероятность того что этот пирожок с вишней?

Алгебра
на столе стояла тарелка с пирожками,4 с мясом,8 с капустой,3 с вишней,Петя взял один пирожок на угад .Какова вероятность того что этот пирожок с вишней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+8+3=15(всего пирожков) 3/15=0,2(пирожков с вишней) вероятность пирожков с вишней = 0,2 или это = 20% Ответ: 20%
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