на столе стояла тарелка с пирожками,4 с мясом,8 с капустой,3 с вишней,Петя взял один пирожок на угад .Какова вероятность того что этот пирожок с вишней?

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на столе стояла тарелка с пирожками,4 с мясом,8 с капустой,3 с вишней,Петя взял один пирожок на угад .Какова вероятность того что этот пирожок с вишней?

Автор: Гость