максим бежит со скоростью 8 км в час а Андрей едет на велосипеде со скоростью 18 км в час .найдие на сколько метров в минуту сближаются максим и андрей учитывая что а) андрей догоняет максима б)андрей и максим движутся навстреч...

Математика
максим бежит со скоростью 8 км в час а Андрей едет на велосипеде со скоростью 18 км в час .найдие на сколько метров в минуту сближаются максим и андрей учитывая что а) андрей догоняет максима б)андрей и максим движутся навстречу друг другу .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 18-8=10 (км/ч) (10*1000)/(1*60)=166+2/3 м/мин б) 18+8=26 (км/ч) (26*1000)/(1*60)=433+1/3 м/мин
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