максим бежит со скоростью 8 км в час а Андрей едет на велосипеде со скоростью 18 км в час .найдие на сколько метров в минуту сближаются максим и андрей учитывая что а) андрей догоняет максима б)андрей и максим движутся навстреч...

Математика

максим бежит со скоростью 8 км в час а Андрей едет на велосипеде со скоростью 18 км в час .найдие на сколько метров в минуту сближаются максим и андрей учитывая что а) андрей догоняет максима б)андрей и максим движутся навстречу друг другу .

Автор: Гость