доказать на примере Западной Сибири,что это-область континентального климата

Українська література
доказать на примере Западной Сибири,что это-область континентального климата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
признаки континентальности климата -это большая суточная и годовая амплитуда температур, небольшое количество осадков. Если провести анализ климатической карты З. Сибири, то увидим: по сравнению с Русской равниной количество осадков уменьшается ( больше удаленность от Атлантики), а разница между суточными перепадами и годовая амплитуда температур увеличиваются. Кто живет в Сургуте, легче переносит морозы под 35 градусов, нежели москвич температуру минус 25, т. к. намного меньше влажность воздуха.
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