От двух берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10мин.Первый плыл до встречи со средней скоростью 8 м/мин,второй со средней скоростью 12 м/мин.Найди ширину пруда

Математика

От двух берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10мин.Первый плыл до встречи со средней скоростью 8 м/мин,второй со средней скоростью 12 м/мин.Найди ширину пруда

Автор: Гость