От двух берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10мин.Первый плыл до встречи со средней скоростью 8 м/мин,второй со средней скоростью 12 м/мин.Найди ширину пруда
Математика
От двух берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10мин.Первый плыл до встречи со средней скоростью 8 м/мин,второй со средней скоростью 12 м/мин.Найди ширину пруда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+8=20 м в мин они сближались, 20*10=200 м ширина пруда
Гость:
8*10=80, 12*10=120 80+120=200 Ответ:ширина пруда 200 метров.
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