БАК,ДЛИНА КОТОРОГО 2 МЕТРА3ШИРИНА 15ДМ И ВЫСОТА 1 МЕТР НАПОЛНЕН ДО ВЕРХУ ВОДОЙ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ НАЛИТО В ЭТОТ БАК?
Математика
БАК,ДЛИНА КОТОРОГО 2 МЕТРА3ШИРИНА 15ДМ И ВЫСОТА 1 МЕТР НАПОЛНЕН ДО ВЕРХУ ВОДОЙ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ НАЛИТО В ЭТОТ БАК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначало переведем все в дициметры 2м=20дм 1м=10дм теперь найдем V=а*в*с=20*10*15=3000дм³=3000литров ,так как 1 дм₃=1литр Ответ:3000литров
Гость:
2м=20дм, 1м=10дм, значит: 1)20*15*10=3000дм.куб.=3000л воды-налито в бак.
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