БАК,ДЛИНА КОТОРОГО 2 МЕТРА3ШИРИНА 15ДМ И ВЫСОТА 1 МЕТР НАПОЛНЕН ДО ВЕРХУ ВОДОЙ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ НАЛИТО В ЭТОТ БАК?

Математика

БАК,ДЛИНА КОТОРОГО 2 МЕТРА3ШИРИНА 15ДМ И ВЫСОТА 1 МЕТР НАПОЛНЕН ДО ВЕРХУ ВОДОЙ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ НАЛИТО В ЭТОТ БАК?

Автор: Гость