Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движуться машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая -2/7. На каком расстоянии друг от друга находятся машины?
Математика
Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движуться машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая -2/7. На каком расстоянии друг от друга находятся машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)861*3/7=369(км)прошла первая машина 2)861*2/7=246(км)прошла вторая машина 3)369+246=615(км) прошли вместе две машины 4)861-615=246(км)на таком расстоянии будут находится машины друг от друга Ответ:246км.
Гость:
Знаменатель дроби показывает на сколько частей поделена дорога, а числитель - сколько проехали машины, поэтому 1) 861:7=123 (км)-соответствует одной части 2) 2+3=5(ч)-столько частей соответствует пройденному пути 3) 123*5=615(км)-столько проехали машины 4) 861-615=246(км)-расстояние между машинами. Ответ: 246 км Можно по-другому 1) 861:7*3=369(км)-проехала первая машина 2) 861:7*2=246(км)-проехала вторая машина 3) 369+246=615(км)-проехали две машины 4) 861-615=246(км)-расстояние между машинами Ответ: 246 км
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