Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движуться машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая -2/7. На каком расстоянии друг от друга находятся машины?

Математика

Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движуться машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая -2/7. На каком расстоянии друг от друга находятся машины?

Автор: Гость