Сочинение-рассуждение на тему:"Как я понимаю храбрость?"

Храбрость – это качество характера человека, позволяющее ему достичь намеченной цели, невзирая на угрозы, опасности, риск и отсутствие определенности.Храбрость — это не отсутствие страха, а понимание того, что есть вещи поважнее страха…Храбрость… А что это такое… Нет, не бежать на машину, кричать «Задавлю!». Это сказать человеку что-то такое, К примеру «Я тебя люблю!»

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Как я думаю и как нас в пятом классе учили на литературе храбрость-это сиюминутное явление, когда в крови человека адриналин и кажется что он готов на всё.Я бы сказала что храбрость это безумие.Почему?Ну вот к примеру:ты разбила мамину самую любимую вазу.Согласись ведь можно посчитать себя безумной что бы ей признаться в этом.