Чи подобається тобі конвалія?Склади й запиши опис цієї рослини (5-7 речень).
Қазақ тiлi
Чи подобається тобі конвалія?Склади й запиши опис цієї рослини (5-7 речень).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конвалія- невисока трав*яниста рослина.Вона росте у лісі.Квіточки білі ,схожі на маленькі дзвіночки. Вона має два широкіх загостреніх листків. Мені дуже подобається конвалія навесні, адже вона дуже красива.
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