Какой V (н.у.) газа выделится при действии на карбонат кальция 250г. 14%ного раствора соляной кислоты? (ответ: 10,9л)
Химия
Какой V (н.у.) газа выделится при действии на карбонат кальция 250г. 14%ного раствора соляной кислоты? (ответ: 10,9л)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2 m(HCl)=250*14%=35 г n(HCl)=35/36.5=0.96 моль n(HCl)/2=n(CO2)/1 =>n(CO2)=0.96/2=0.48 моль V(CO2)=n*Vмолярное V(CO2)=0.48*22.4=10.9 л Числа все примерные т.к. там слишком много знаков было после запятой
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