Укажите особенности экономических кризисов в России и в странах западной Европы в начале 19 века.ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!

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Особенностью общеевропейского кризиса в XVIII-XIX вв., в отличие от современного, был его локальный характер. Он охватил наиболее развитые страны Европы, не достигнув ее медвежьих уголков. Это предопределило пути выхода из кризиса. Особенность общеевропейского кризиса (его локальность) предопределило пути выхода из него: 1. Развитие науки и техники дало возможность во второй половине XVIII века перейти к использованию новых видов ресурсов и материалов, ранее не употреблявшихся или применявшихся в ограниченном количестве; 2. с в XVIII-XIX вв. начинается интенсивное освоение наиболее экономически развитыми нациями (голландцами, англичанами и французами) несметных природных кладовых Америки, Азии и чуть позже Африки, Австралии; 3. Волны европейских переселенцев одна за одной накатывались на побережье Америки и других, вновь открываемых стран, создавая отток “лишнего” населения из Старого света. 4. Был завершен процесс перехода от феодального строя к капиталистическому. Общеевропейский кризис для Российской империи, стал толчком к процессу перехода от феодального к капиталистическому строю, через промышленный переворот, упразднение крепостнического строя, развития технического прогресса, изменения сознания людей. Развитие таких сфер экономики, как сельское хозяйство, торговли, финансовой сферы, внешней политики. Опыт европейских стран был также применен в сферах: тяжелой индустрии, в развитии путей сообщения, в биржевой и кредитной системе, в правовом регулировании. Индустриальный подъем России проходил при активном использовании иностранных инвестиций, передовой машинной техники и технологии, а также с помощью зарубежных менеджеров. С иностранной помощью создавались и развивались сталелитейная, угольная, нефтехимическая отрасли промышленности. Иностранный капитал дал толчок появлению в России ценных бумаг, бирж, частных банков. Во многом благодаря участию иностранных инвесторов российская внешнеэкономическая деятельность в ХIХ - начале ХХ века приобрела цивилизационные формы, эффективно обеспечивала ускоренное хозяйственное развитие страны.