какова максимальная скорость электронов, вырванных с поверхности платины при облучении ее светом с длинной волны 100 нм? Работа выхода электронов из платины равна 5,3 эВ

Физика

какова максимальная скорость электронов, вырванных с поверхности платины при облучении ее светом с длинной волны 100 нм? Работа выхода электронов из платины равна 5,3 эВ

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