какова максимальная скорость электронов, вырванных с поверхности платины при облучении ее светом с длинной волны 100 нм? Работа выхода электронов из платины равна 5,3 эВ
Физика
какова максимальная скорость электронов, вырванных с поверхности платины при облучении ее светом с длинной волны 100 нм? Работа выхода электронов из платины равна 5,3 эВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=A+Eк E=hc/на длину волны Eк=mv^2/2 h=6,63*10^-34 c=3*10^8 E-A=Eк v=sqrt((2/m)*(E-A)) m=9,1*10^-31 5,3эВ=5,3*1,6*10^-19=8,48*10^-19 Осталось посчитать.. Мой ответ: 1,58*10^6
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