Прямые а и b лежат в одной плоскости. могут ли они..а) бытьперпендикулярными б) быть параллельными в) скрещиваться.....????
Геометрия
Прямые а и b лежат в одной плоскости. могут ли они..а) бытьперпендикулярными б) быть параллельными в) скрещиваться.....????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все вышеперечисленные варианты возможны, кроме 3
Гость:
а) Да; б) Да; в) Нет по определению, т.к. лежат в одной плоскости (скрещивающиеся не пересекаются).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ВСЕГО 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ и 30 ПКТ! Помогите написать сочинение на тему ( Я проспал в школу). Пожалуйста :) 5 предложений. Подарю 30пунктов:)
Математика
Задача: троим победителям соревнований с большого тениса присуждено премии общей суммой 15000 грн.. Сумма второй премии 5000 грн., что составляет 2...