Задача: троим победителям соревнований с большого тениса присуждено премии общей суммой 15000 грн.. Сумма второй премии 5000 грн., что составляет 2/3 первой премии. Сколько гривен составляет третья премия?
Математика
Задача: троим победителям соревнований с большого тениса присуждено премии общей суммой 15000 грн.. Сумма второй премии 5000 грн., что составляет 2/3 первой премии. Сколько гривен составляет третья премия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5000*3:2=7500грн-сумма первой премии. 2)15000-(5000+7500)=2500грн-сумма третьей премии.
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