Задача: троим победителям соревнований с большого тениса присуждено премии общей суммой 15000 грн.. Сумма второй премии 5000 грн., что составляет 2/3 первой премии. Сколько гривен составляет третья премия?

Математика

Задача: троим победителям соревнований с большого тениса присуждено премии общей суммой 15000 грн.. Сумма второй премии 5000 грн., что составляет 2/3 первой премии. Сколько гривен составляет третья премия?

Автор: Гость