написать сообщение на тему серная кислота
Химия
написать сообщение на тему серная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
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Серная кислота образует два ряда солей: средние — сульфаты и кислые — гидросульфаты, а также эфиры. Известны пероксомоносерная (или кислота Каро) H2SO5 и пероксодисерная H2S2O8 кислоты.
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