Основание пирамиды - равнобедренный треугольник с основанием а и углом при основании а. Все двугранные углы при основании пирамиды равны БЕТА. а) докажите, что высота пирамиды проходит через центр окружности, вписанной в ее осн...
Геометрия
Основание пирамиды - равнобедренный треугольник с основанием а и углом при основании а. Все двугранные углы при основании пирамиды равны БЕТА. а) докажите, что высота пирамиды проходит через центр окружности, вписанной в ее основание.б) докажите, что проекции на плоскость основания высот боковых граней, проведенных из вершины пирамиды, равны, и найдите их длину.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите слова прёмом поморфемного письма распределяя их на три группы 1группа корень. суффикс ат. окончание ый 2 корень. суффикс оват. окончание ый...
Русский язык
Распространи предложения, добавляя обстоятельства или дополнения. Отметь окончание и определи падеж подобранных имен существительных. Не забывай, ч...
Математика
В двух корзинах грибов одинаковое количество. на суп взяли из 1 корзины 7 грибов из другой 5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на ск...
Алгебра