В двух корзинах грибов одинаковое количество. на суп взяли из 1 корзины 7 грибов из другой 5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько . как составить краткую запись.

Математика

В двух корзинах грибов одинаковое количество. на суп взяли из 1 корзины 7 грибов из другой 5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько . как составить краткую запись.

Автор: Гость