В двух корзинах грибов одинаковое количество. на суп взяли из 1 корзины 7 грибов из другой 5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько . как составить краткую запись.
Математика
В двух корзинах грибов одинаковое количество. на суп взяли из 1 корзины 7 грибов из другой 5 грибов. В какой корзине грибов осталось больше и на сколько . как составить краткую запись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Было 2корз.-поровну грибов. Взяли 1к-7грибов. Взяли 2к-5грибов. Вопрос:на сколько больше осталось ? 1)7-5=на 2 гриба больше осталось во второй корзине.
Гость:
1 корзины--------7 грибов 2корзины---------5 грибов больше ---------? грибов 7-5=2 грибов Ответ: во второй корзине на 2 гриба больше осталось.
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