Решите уравнение: (x+21)/(x2-9) = x/(x+3)
Алгебра
Решите уравнение: (x+21)/(x2-9) = x/(x+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(X+21)/((X+3)(X-3)=X/(X+3) ДОМНОЖАЕМ НА (X-3) X+21=X(X-3) X+21=X^2-3X X+21-X^2+3X=0 X^-4X-21=0 ПО ВИЕТА X1+X2=4 X1*X2=-21 X1=7 X2=-3
Гость:
(х+21)/(х-3)(х+3)=х(х-3)/(х-3)(х+3) х+21=х^2-3x x^2-4x-21=0 D=4^2-4*1*(-21)=16+84=100=10^2 x1=4+10/2=7 x2=4-10/2=-3
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