Аммиак взаимодействует с вещест­вом, формула которого: А) НС1 Б) NaOH В) SiО2 Г) N2

Химия

Аммиак взаимодействует с вещест­вом, формула которого: А) НС1 Б) NaOH В) SiО2 Г) N2

Автор: Гость