химическое равновесие в системе CO2(r)+C(т)=2 CO(r) - 173кДж смещаеться в сторону продукта реакции при 1) повышении давления 2) повышении температуры 3) понижении температуры 4) использовании катализатора

Химия

химическое равновесие в системе CO2(r)+C(т)=2 CO(r) - 173кДж смещаеться в сторону продукта реакции при 1) повышении давления 2) повышении температуры 3) понижении температуры 4) использовании катализатора

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