16 в степени икс +4 в степени икс минус 6 больше 0  Помогите очень  срочно нужно ...  

Алгебра
16 в степени икс +4 в степени икс минус 6 больше 0  Помогите очень  срочно нужно ...  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4^(2x)+4^(x)-6>0 4^x=t t^2+t-6>0 t<-3 t>2 4^x>2   x>1/2  
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