16 в степени икс +4 в степени икс минус 6 больше 0 Помогите очень срочно нужно ...
Алгебра
16 в степени икс +4 в степени икс минус 6 больше 0 Помогите очень срочно нужно ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4^(2x)+4^(x)-6>0 4^x=t t^2+t-6>0 t<-3 t>2 4^x>2 x>1/2
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