Высота остроугольного треугольника АВС образует со сторонами, выходящими из той же вершины, углы 18 градусов и 46 градусов.Найдите углы треугольника АВС.
Геометрия
Высота остроугольного треугольника АВС образует со сторонами, выходящими из той же вершины, углы 18 градусов и 46 градусов.Найдите углы треугольника АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как высота ВН образует угол 90 градусов, то в треугольнике АВН угол А равен 90-18=72. в треугольнике ВСН угол С=90-46=44 см. угол В=18+46=64
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