«какая масса сульфата меди (2) и железа потребуется для восстановления 128 грам меди»

Гость: Гость:

х моль у моль 2 моль CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 1 моль 1 моль 1 моль n = m/M M(Cu) = 64 г/моль n(Сu) = 128 г / 64 г/моль = 2 моль x = 2 1 1 x = 2 n(CuSO4) = 2 моль m = n*M M(CuSO4) = 64 + 32 + 16*4 = 160 г/моль m(CuSO4) = 2 моль * 160 г/моль = 320 г у = 2 1 1 у = 2 n(Fe) = 2 моль m = n*M M(Fe) = 56 г/моль m(Fe) = 2 моль * 56 г/моль = 112 г Ответ: m(CuSO4) = 320 г, m(Fe) = 112 г