Калий нельзя использовать для вытеснения кальция из водного раствора его соли. так как он 1) взаимодействует с водой 2) находиться в ряду напряжений металлов левее, чем кальций 3) легче кальция 4) дороже кальция
Химия
Калий нельзя использовать для вытеснения кальция из водного раствора его соли. так как он 1) взаимодействует с водой 2) находиться в ряду напряжений металлов левее, чем кальций 3) легче кальция 4) дороже кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ 1 т.к К - щелочной металл и сначала будет реагировать с водой и образуется щелочь КОН, а уж потом КОН будет взаимодействовать с солью кальция.
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