с какими из этих вещест(HCl, CO, BaOH, CuCl2, CaO) будет взаимодействовать CO2 и H2O.
Химия
с какими из этих вещест(HCl, CO, BaOH, CuCl2, CaO) будет взаимодействовать CO2 и H2O.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CUCL2+H2O=CU(OH)2+2HCL CAO+CO2=CACO3
Гость:
1.CO2+Ba(OH)2=BaCO3+H2O 2.CO2+CaO=CaCO3 3.H2O+CaO=Ca(OH)2
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