с какими из этих вещест(HCl, CO, BaOH, CuCl2, CaO) будет взаимодействовать CO2 и H2O.

Химия

с какими из этих вещест(HCl, CO, BaOH, CuCl2, CaO) будет взаимодействовать CO2 и H2O.

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