В ведре несколько литров воды. если половину воды отлить,то её останется на 7 л меньше,чем может поместиться в ведре. если же добавить 2 л,то количество воды составит две третих вместимости ведра. столько литров воды было в вед...
Математика
В ведре несколько литров воды. если половину воды отлить,то её останется на 7 л меньше,чем может поместиться в ведре. если же добавить 2 л,то количество воды составит две третих вместимости ведра. столько литров воды было в ведре. помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x- в ведре x/2+7 - полное 3(x+2)/2 - полное 3(x+2)/2=x/2+7 3x/2+3=x/2+7 x=4
Гость:
Пусть х литров - в ведре, а х:2+7 - полное. 3(х+2):2=х:2+7 3х:2+3=х:2+7 х=4 Значит, 4 литра было в ведре. Ответ: 4 литра.
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