В ведре несколько литров воды. если половину воды отлить,то её останется на 7 л меньше,чем может поместиться в ведре. если же добавить 2 л,то количество воды составит две третих вместимости ведра. столько литров воды было в вед...

Математика

В ведре несколько литров воды. если половину воды отлить,то её останется на 7 л меньше,чем может поместиться в ведре. если же добавить 2 л,то количество воды составит две третих вместимости ведра. столько литров воды было в ведре. помогите пожалуйста!!!!

Автор: Гость