рассказ жеребенок ответить на вопросы1) О чем ты подумал когда прочитал расссказ?2) Какие отрывки текста тебе запомнились? Почему?3) каие идеи текста тебе показзис особенно важными?4) В чем заключается мастерство автора?5) Что ...
Литература
рассказ жеребенок ответить на вопросы1) О чем ты подумал когда прочитал расссказ?2) Какие отрывки текста тебе запомнились? Почему?3) каие идеи текста тебе показзис особенно важными?4) В чем заключается мастерство автора?5) Что бы ты изменил в тексте?6) О чем заставил задуматься этот рассказ? срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)я начал думать,а жеребёнке какой он герой! 2)мне запомнилось самый первый обзац 1 отрывок,там хорошое начало. 3)каждая идея важна. 4)автор знал о чём писал,он спечиально взял детскую психалогию.Чтобы к этому рассказу,потянулись дети. 5)нечего,он очень хороший и поучительный. 6)этот рассказ заставил задуматься меня о ссвоём поведение.
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