рассказ жеребенок ответить на вопросы1) О чем ты подумал когда прочитал расссказ?2) Какие отрывки текста тебе запомнились? Почему?3) каие идеи текста тебе показзис особенно важными?4) В чем заключается мастерство автора?5) Что ...

Литература

рассказ жеребенок ответить на вопросы1) О чем ты подумал когда прочитал расссказ?2) Какие отрывки текста тебе запомнились? Почему?3) каие идеи текста тебе показзис особенно важными?4) В чем заключается мастерство автора?5) Что бы ты изменил в тексте?6) О чем заставил задуматься этот рассказ? срочно

Автор: Гость