Пешеход треть всего пути бежал со скоростью v1 = 9 км/ч, треть всего времени шел со скоростью v2 = = 4 км/ч, а оставшуюся часть шел со скоростью, равной средней скорости на всем пути. найти среднюю скорость на всём пути
Физика
Пешеход треть всего пути бежал со скоростью v1 = 9 км/ч, треть всего времени шел со скоростью v2 = = 4 км/ч, а оставшуюся часть шел со скоростью, равной средней скорости на всем пути. найти среднюю скорость на всём пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*(х+4):(х+9)=х 9х+36=х^2+9х х^2=36 х=6км/ч-средняя скорость на всём пути.
Гость:
Дано V1=9 km V2 = 4km Найти V3 Решение (Формул не помню так что сделаю математическим методом) 9*(х+4)/(х+9)=х 9х+36=х^2+9х х^2=36 х=6km Ответ средняя скорость км в час
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