Пешеход треть всего пути бежал со скоростью v1 = 9 км/ч, треть всего времени шел со скоростью v2 = = 4 км/ч, а оставшуюся часть шел со скоростью, равной средней скорости на всем пути. найти среднюю скорость на всём пути

Физика

Пешеход треть всего пути бежал со скоростью v1 = 9 км/ч, треть всего времени шел со скоростью v2 = = 4 км/ч, а оставшуюся часть шел со скоростью, равной средней скорости на всем пути. найти среднюю скорость на всём пути

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