Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: A) SiО2 и Н2О В) Р2О5 и NaOH. Б) СО2 и SО2 Г) H2SiО3 и Mg
Химия
Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: A) SiО2 и Н2О В) Р2О5 и NaOH. Б) СО2 и SО2 Г) H2SiО3 и Mg
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В Р2О5 + 6NaOH = 2Na3РО4 + 3Н2О
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие из следующих трех чисел могут выражать длины сторон остроугольного треугольника? 5;6;7 , 4;5;7 , 5;17;13 , 8;15;17 , 2;3;4 .
Английский язык
Помогите написать сочинение-описание книги на английском языке, небольшое. С переводом на русский. Заранее спасибо)
Геометрия
Математика