Химическая реакция возможна меж­ду веществами, формулы которых: A) SiО2 и Н2О В) Р2О5 и NaOH. Б) СО2 и SО2 Г) H2SiО3 и Mg

Химия

Химическая реакция возможна меж­ду веществами, формулы которых: A) SiО2 и Н2О В) Р2О5 и NaOH. Б) СО2 и SО2 Г) H2SiО3 и Mg

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