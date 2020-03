Помогите написать сочинение-описание книги на английском языке, небольшое. С переводом на русский. Заранее спасибо)

Гость: Гость:

My favourite book is "Notre Dame de Paris". That book has very intresting plot. First of all, there is touching story of love. Esmeralda is a beautiful gypsy girl with a kind and generous heart. She fall in love with Phoebus. Esmeralda captures the hearts of many men, including those of a Captain Phoebus and a poor street poet, Pierre Gringoire, but especially those of Quasimodo and his adoptive father, Claude Frollo, the Archdeacon of Notre Dame. Finally, she died because of Phoebus' and Frollo's charges. Only Quasimodo loved her by pure and true love. Моя любимая книга "Собор Парижской Богоматери". Эта книга имеет очень интересный сюжет. Прежде всего, это трогательная история любви. Эсмеральда - красивая цыганка с добрым и щедрым сердцем. Она влюбилась в Феба. Эсмеральда завладевает сердцами многих мужчин, в том числе капитана Феба и бедного уличного поэта Пьера Гренгуара, особенно , Квазимодо и его приемного отеца, Клода Фролло, архидиакона собора Парижской Богоматери. В итоге, она умерла из-за обвинений Феба и Фролло. Только Квазимодо любил ее чистой и настоящей любвью.