17мин 25с-9мин30с 5мин35с +27мин40с
Математика
17мин 25с-9мин30с 5мин35с +27мин40с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 мин 25 с - 9 мин 30 с = 16 мин 85 с - 9 мин 30 с = 7 мин 55 с 5 мин 35 с + 27 мин 40 с = 32 мин 75 с = 33 мин 15 с
Гость:
17 мин 25с - 9 мин 30 с =7 мин 55 с 5 мин 35 с + 27 мин 40 с = 33 мин 15 с
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